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Трансферы

Сегодня, 23:01

«Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на 400 миллионов евро в год

Мария Гусева
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение о контракте нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, зарплата 35-летнего аргентинца в саудовском клубе будет составлять 400 миллионов евро в год.

«Месси» выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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