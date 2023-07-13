Булыкин: «Захарян — сто процентов талантливый парень, он сумеет заиграть в Голландии»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейноорд».

«Сложно говорить сейчас, готов ли сам Захарян к этому переходу. Нужно понимать, что при переходе туда он сильно потеряет в деньгах, там не будет такой зарплаты, как в России. Но это хороший шанс, которым нужно воспользоваться. Уровень футбола там будет повыше, чем в РПЛ. Там можно будет развиваться. Захарян — сто процентов талантливый парень, он сумеет заиграть в Голландии», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Ранее журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил «СЭ», что Захарян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.