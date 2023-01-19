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Сегодня, 15:07

Бышовец положительно оценивает переход Мудрика в «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

«Оцениваю положительно. Я наблюдал за игрой этого молодого игрока. В целом, нужно порадоваться. Думаю, ему будет не очень просто там. Чемпионат Англии — это испытание не только на мастерство, но и на личностные качества. Конкуренция будет очень высокой. Думаю, непросто ему будет адаптироваться: новый коллектив, проблемы языка и менталитета», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей «горняков» был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел за донецкую команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10584158-byshovec-o-transfere-mudrika-v-chelsi-priyatno-kogda-talantlivyj-igrok-vne-zavisimosti-ot-nacionalnosti-dobivaetsya-uspeha.html

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