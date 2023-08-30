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Сегодня, 07:30

«Лион» предлагает 8 миллионов евро за Фомина

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Лион» сделал предложение «Динамо» о покупке 26-летнего полузащитника Даниила Фомина за 8 миллионов евро плюс бонусы. Стороны ведут переговоры.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал о переговорах неназванного французского клуба по Фомину, а также 20-летнему спартаковцу Даниилу Денисову.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Контрат Фомина рассчитан до лета 2025 года.

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Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
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