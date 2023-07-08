Сегодня, 08:15
По информации «СЭ», полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком».
Сумма трансфера составит порядка 7,5 миллиона евро.
Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
На счету Медины 9 матчей в составе сборной Парагвая.
В качестве трансфера на вход фигурирует нападающий «Спортинга» Паулиньо. Это подтвердил его агент — экс-футболист «Зенита» Фернандо Мейра.
«Переход Паулиньо в ЦСКА возможен. Пока клуб не делал никакого предложения. Захочет ли игрок переезжать в Россию в связи с политической ситуацией? Самое важное, чтобы клубы договорились», — сказал Мейра «СЭ».
30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач.
Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.
Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», сообщает журналист Серджан Дикме.
По данным источника, 30-летний россиянин отказался переходить в турецкий клуб. Футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за интерес и сообщил, что продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Франции.
Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
После завершения прошлого сезона футболист стал свободным агентом.
Полузащитник Денис Глушаков будет выступать за «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу, сообщает официальный сайт турнира.
36-летний россиянин был внесен в заявку московской команды. Хавбек будет играть под 88-м номером.
Глушаков является свободным агентом. С февраля по июнь он выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах.
Хочу сразу сказать, что я не заканчиваю карьеру, как многие могли подумать, — сказал Глушаков «СЭ». — На данный момент идут переговоры, и есть предложения от заинтересованных клубов, я интенсивно поддерживаю форму. Тренируюсь два раза в день, решил для разнообразия поработать на песке, ребятам понравилась моя игра и мы решили, что я могу провести в их составе три матча. Для ребят из «Строгино» буду своего рода дядькой, поддержу их, им будет приятно.
По информации «СЭ», «Спартак» не рассматривает продажу полузащитника Антона Зиньковского в ходе летнего трансферного окна.
Тренерский штаб рассчитывает на игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляет «Локомотив». Позже сам игрок опроверг данную информацию.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
Как стало известно «СЭ», нападающим «Пари НН» Тимуром Сулеймановым интересуется «Газишехир Газиантеп» из Турции.
В прошлом сезоне Сулейманов провел 36 матчей за нижегородский клуб, забил 12 голов и отдал 2 ассист.
«Газишехир Газиантеп» после землетрясения в Турции снялся с участия в чемпионате страны, но сохранил прописку в высшем дивизионе.
«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Sky Sports.
Как утверждает источник, клуб дал 24-летнему французу понять, что отпустит его в случае, если тот не станет продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года.
Парижане согласны продать футболиста в любой клуб, который сможет позволить себе покупку игрока. «ПСЖ» хочет выручить как минимум 150 миллионов фунтов и примет самое выгодное предложение из тех, что поступят этим летом.
Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал», однако в пятницу, 7 июля, появилась информация о том, что предложение по французу также сделал «Ливерпуль».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года, в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Килиан забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
«Манчестер Юнайтед» может предложить «Аталанте» аренду форварда Мейсона Гринвуда в качестве части сделки по переходу Расмуса Хойлунда, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» выбрал 20-летнего датчанина основной целью на летнее трансферное окно, но переговорам мешает сумма, которую бергамаски хотят выручить за Хойлунда — 86 миллионов фунтов стерлингов. Манкунианцы рассчитывают, что включение Гринвуда позволит снизить требования итальянского клуба.
В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.