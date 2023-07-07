Клаудиньо в одной команде с Криштиану Роналду или Бензема, «Спартак» отказался от Зиеша, Дембеле вместо Мбаппе

Главные трансферные новости и слухи минувшего дня.

Бразильцы на распутье

Карим Бензема, Марсело Брозович, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Нголо Канте... Список звезд, перебравшихся нынешним летом в Саудовскую Аравию, стремится к бесконечности, и, например, «Аль-Хиляль» сулит невероятную зарплату Бернарду Силве. На Ближний Восток за огромными деньгами едут из ла лиги, серии А и АПЛ. А возможно, к саудовским шейхам может отправиться и один из лучших футболистов РПЛ. По крайней мере, бразильский журналист Жуниор Венези утверждает, что интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо проявляют «Аль-Наср» Криштиану Роналду и подписавший Бензема «Аль-Иттихад».

Правда, эти слухи расходятся со словами самого футболиста. Клаудиньо даже не упомянул о них, а про возможное возвращение на родину сказал Metaratings.ru следующее: «Что касается моего будущего, то я ничего не знаю об интересе со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь».

Между тем у так и не вернувшегося в Санкт-Петербург Вендела появился вариант стать игроком «Коринтианс». Только, как утверждают в Бразилии, этот клуб не в состоянии выполнить финансовые условия «Зенита», а вариант с годичной арендой был отвергнут петербуржцами. Хотя в «Коринтианс» есть те, кто предлагает уже опробованную схему при переходе Юри Алберто, за которого сине-бело-голубые получили права на несколько других футболистов.

Вендел («Зенит»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Магия «Челси»

«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Челси» Хакима Зиеша из-за проблем игрока с коленом и высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru. Марокканца, который недавно приезжал в Россию и в компании Квинси Промеса посетил церемонию вручения премий РПЛ, предлагали красно-белым, однако, по данным источника, те отказались, сразу по двум причинам. Во-первых, из-за высоких требований по зарплате (5 миллионов евро в год без учета бонусов). Во-вторых, из-за проблем Зиеша со здоровьем.

Кстати, состояние колена игрока смутило врачей еще при медосмотре перед трансфером из «Челси» в саудовский «Аль-Наср». Саудовская сторона после этого приостановила процесс оформления контракта и назначила дополнительные тесты. Получается, Зиеш словно прикован к своему нынешнему клубу. Все же помнят относительно недавнюю историю о том, как синие вывели из себя «ПСЖ», не успев оформить все документы в последний день работы зимнего трансферного окна, и сорвали переезд футболиста в Париж.

Хаким Зиеш. Фото Global Look Press

Онана вместо Де Хеа

«МЮ» вот-вот решит вопрос с новым вратарем, согласовав условия контракта с голкипером «Интера» Андре Онаной. Отличный вариант во всех отношениях, так как камерунец не просто игрок высокого уровня, но и полностью отвечает требованиям Эрика тен Хага. В «Аяксе» они сработались идеально, и сейчас голландскому специалисту нужен кипер, классно играющий ногами.

Забавно, что на Кубке Африки вокруг стиля игры Онаны возник скандал. Якобы тренерский штаб и персонально Ригобер Сонг требовали от него меньше рисковать и сосредоточиться на игре в створе ворот. В итоге дошло до досрочного отъезда из сборной, зато сейчас именно стиль Онаны нужен одному из грандов АПЛ. Осталось договориться с «Интером», которому «красные дьяволы» сделали новое предложение — на 45 миллионов евро и еще пять в виде бонусов.

И это, кстати, не единственная цель «МЮ» в серии А. Манкунианцы рассчитывают приобрести в «Аталанте» нападающего сборной Дании Расмуса Хейлунна. Цена вопроса — порядка 60 миллионов евро.

Андре Онана. Фото Global Look Press

Новый талант в «Реале»

«Реал» выиграл схватку за турецкого вундеркинда Арду Гюлера. На 18-летнего полузащитника «Фенербахче» также претендовала «Барселона», однако он выбрал Мадрид, подписав со сливочными контракт до 2029 года. При этом, несмотря на возраст, Карло Анчелотти рассчитывает на Гюлера уже в новом сезоне. Соответственно, «Королевский клуб» не рассматривает варианты с арендой игрока, как ранее было в случаях со столь же молодыми Эдегором, Райниером и Кубо.

Арда Гюлер. Фото Global Look Press

Мбаппе — следующий?

Ну и какой обзор трансферных слухов без Килиана Мбаппе? Поставивший своей звезде ультиматум «ПСЖ» точно не собирается ждать конца июля, когда клубу придется выплатить форварду первую часть бонуса за лояльность в размере 40 миллионов евро. Как утверждает известный инсайдер Никола Скира, «Реал» все-таки готов воспользоваться сложившейся ситуацией и предлагает Мбаппе пятилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать в год 50 миллионов без учета бонусов. Та же сумма, кстати, фигурирует в качестве отступных в контракте вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, которого в Париже рассматривают как замену Мбаппе.

Ну а сам Киллиан сейчас обижен на откровения президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, так как никогда не обещал не уходить из клуба.