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Трансферы

Сегодня, 08:30

Клаудиньо в одной команде с Криштиану Роналду или Бензема, «Спартак» отказался от Зиеша, Дембеле вместо Мбаппе

Андрей Кузичев
Корреспондент
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андре Онана.
Фото Global Look Press
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press
Хаким Зиеш.
Фото Global Look Press
Вендел («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные трансферные новости и слухи минувшего дня.

Бразильцы на распутье

Карим Бензема, Марсело Брозович, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Нголо Канте... Список звезд, перебравшихся нынешним летом в Саудовскую Аравию, стремится к бесконечности, и, например, «Аль-Хиляль» сулит невероятную зарплату Бернарду Силве. На Ближний Восток за огромными деньгами едут из ла лиги, серии А и АПЛ. А возможно, к саудовским шейхам может отправиться и один из лучших футболистов РПЛ. По крайней мере, бразильский журналист Жуниор Венези утверждает, что интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо проявляют «Аль-Наср» Криштиану Роналду и подписавший Бензема «Аль-Иттихад».

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Правда, эти слухи расходятся со словами самого футболиста. Клаудиньо даже не упомянул о них, а про возможное возвращение на родину сказал Metaratings.ru следующее: «Что касается моего будущего, то я ничего не знаю об интересе со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь».

Между тем у так и не вернувшегося в Санкт-Петербург Вендела появился вариант стать игроком «Коринтианс». Только, как утверждают в Бразилии, этот клуб не в состоянии выполнить финансовые условия «Зенита», а вариант с годичной арендой был отвергнут петербуржцами. Хотя в «Коринтианс» есть те, кто предлагает уже опробованную схему при переходе Юри Алберто, за которого сине-бело-голубые получили права на несколько других футболистов.

Вендел («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Магия «Челси»

«Спартак» отказался от кандидатуры полузащитника «Челси» Хакима Зиеша из-за проблем игрока с коленом и высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru. Марокканца, который недавно приезжал в Россию и в компании Квинси Промеса посетил церемонию вручения премий РПЛ, предлагали красно-белым, однако, по данным источника, те отказались, сразу по двум причинам. Во-первых, из-за высоких требований по зарплате (5 миллионов евро в год без учета бонусов). Во-вторых, из-за проблем Зиеша со здоровьем.

Кстати, состояние колена игрока смутило врачей еще при медосмотре перед трансфером из «Челси» в саудовский «Аль-Наср». Саудовская сторона после этого приостановила процесс оформления контракта и назначила дополнительные тесты. Получается, Зиеш словно прикован к своему нынешнему клубу. Все же помнят относительно недавнюю историю о том, как синие вывели из себя «ПСЖ», не успев оформить все документы в последний день работы зимнего трансферного окна, и сорвали переезд футболиста в Париж.

Хаким Зиеш.
Фото Global Look Press

Онана вместо Де Хеа

«МЮ» вот-вот решит вопрос с новым вратарем, согласовав условия контракта с голкипером «Интера» Андре Онаной. Отличный вариант во всех отношениях, так как камерунец не просто игрок высокого уровня, но и полностью отвечает требованиям Эрика тен Хага. В «Аяксе» они сработались идеально, и сейчас голландскому специалисту нужен кипер, классно играющий ногами.

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Забавно, что на Кубке Африки вокруг стиля игры Онаны возник скандал. Якобы тренерский штаб и персонально Ригобер Сонг требовали от него меньше рисковать и сосредоточиться на игре в створе ворот. В итоге дошло до досрочного отъезда из сборной, зато сейчас именно стиль Онаны нужен одному из грандов АПЛ. Осталось договориться с «Интером», которому «красные дьяволы» сделали новое предложение — на 45 миллионов евро и еще пять в виде бонусов.

И это, кстати, не единственная цель «МЮ» в серии А. Манкунианцы рассчитывают приобрести в «Аталанте» нападающего сборной Дании Расмуса Хейлунна. Цена вопроса — порядка 60 миллионов евро.

Андре Онана.
Фото Global Look Press

Новый талант в «Реале»

«Реал» выиграл схватку за турецкого вундеркинда Арду Гюлера. На 18-летнего полузащитника «Фенербахче» также претендовала «Барселона», однако он выбрал Мадрид, подписав со сливочными контракт до 2029 года. При этом, несмотря на возраст, Карло Анчелотти рассчитывает на Гюлера уже в новом сезоне. Соответственно, «Королевский клуб» не рассматривает варианты с арендой игрока, как ранее было в случаях со столь же молодыми Эдегором, Райниером и Кубо.

Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

Мбаппе — следующий?

Ну и какой обзор трансферных слухов без Килиана Мбаппе? Поставивший своей звезде ультиматум «ПСЖ» точно не собирается ждать конца июля, когда клубу придется выплатить форварду первую часть бонуса за лояльность в размере 40 миллионов евро. Как утверждает известный инсайдер Никола Скира, «Реал» все-таки готов воспользоваться сложившейся ситуацией и предлагает Мбаппе пятилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать в год 50 миллионов без учета бонусов. Та же сумма, кстати, фигурирует в качестве отступных в контракте вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, которого в Париже рассматривают как замену Мбаппе.

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Ну а сам Киллиан сейчас обижен на откровения президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, так как никогда не обещал не уходить из клуба.

Андре Онана
Давид Де Хеа
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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