Сперцян может уехать в Нидерланды, «МЮ» рассматривает Кейна и Ройса, Влахович собрался в «Реал»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

ПСВ и «Фейеноорд» претендуют на Сперцяна

Такая информация появилась у Sport24. «В Нидерландах Эдуардом интересуются только два клуба — ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», — сообщает источник. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года, Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету армянского полузащитника 10 голов и 6 ассистов в 21 матче.

«МЮ» собирается обновить линию атаки

Daily Mail сообщает, что «Манчестер Юнайтед» начал изучать детали, связанные с возможным трансфером нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Более того — в списке приоритетов тренера команды Эрика тен Хага он стоит на первом месте. Правда, переход получится оформить не раньше лета. Плюс проблемой может стать стоимость нападающего — ранее британские СМИ писали, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви собирается выручить порядка 100 миллионов фунтов от продажи Кейна в другой клуб АПЛ.

Также на «Олд Траффорд» может приехать Марко Ройс. Bild пишет, что тен Хаг встретился с агентом игрока после матча с «Манчестер Сити» и выказал заинтересованность в футболисте. Контракт 33-летнего Ройса с «Боруссией» Д истекает летом 2023 года, так что забрать его можно будет в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на счету Марко 3 гола и 4 ассиста в 12 матчах.

Харри Кейн. Фото Reuters

«Челси» продолжает массовую закупку

После прихода в клуб американца Тодда Боэли «Челси» не скупится на трансферы. Только этой зимой клуб потратил более 150 миллионов евро на новичков. Но останавливаться на этом Боэли не намерен. Сообщается, что синие близки к заключению контракта с полузащитником ПСВ Нони Мадуэке, сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро.

Также, по информации The Athletic, «Челси» предложил около 60 миллионов евро за полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо. Правда, потенциальный продавец оценивает свой главный актив в куда большую сумму, потому переход пока маловероятен. Как пишет The Telegraph, альтернативой может стать аренда у «Барселоны» Франка Кессье.

«Ливерпуль» нацелился на Маунта

После трансфера Михаила Мудрика у «Челси» явный перебор игроков в атакующей линии. Как пишет The Guardian, этим хочет воспользоваться «Ливерпуль», которому нужна свежая кровь в нападении. Сообщается, что мерсисайдцы летом попытаются переманить 24-летнего Мэйсона Маунта, контракт которого с «Челси» истечет через полтора года, а значит, можно будет надеяться на скидку. Правда, сам Маунт пока не настроен покидать родной клуб и ждет предложения нового контракта. Пока его зарплата — одна из самых низких в клубе.

Мэйсон Маунт. Фото Reuters

Влахович предложил свои услуги «Реалу»

Еще не успела распространиться новость, что с «Ювентуса» снимают 15 очков в чемпионате, как появились слухи о возможном скором уходе одного из лидеров. Издание Goal сообщает, что 22-летний нападающий бьянконери Душан Влахович через агента предложил свои услуги мадридскому «Реалу». Ранее появлялась информация, что летом 2023-го Мадрид может покинуть кто-то из троицы Модрич — Кроос — Бензема, потому Влахович видит себя как замену 35-летнему французу. Напомним, что сербский форвард перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» всего год назад за 81,6 миллиона евро. В этом сезоне на его счету 7 голов в 15 матчах.