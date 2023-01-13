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Турция

Сегодня, 13:09

В Турции заявили о намерении «Бешикташа» взять Баринова в аренду у «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

15.01.2023 | Реал - Барселона

«Бешикташ» очень хочет приобрести этого игрока. Тренер клуба одобрил этот трансфер. Дмитрий нужен команде. Для начала клуб хочет взять его в аренду, а если это не получится, то хотят купить игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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