22 ноября, 17:27
Бывший футболист сборной России Александр Самедов отреагировал на победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на чемпионате мира-2022 (2:1).
«Это сенсация невероятная! Саудовская Аравия очень удивила в первую очередь своей игрой. Но на чемпионате мира не бывает слабых команд. Считаю, что саудовцы выиграли по делу. По первому тайму казалось, что счет будет крупным в пользу Аргентины, но два быстрых гола во втором тайме все перевернули. Что теперь будет с Аргентиной? Думаю, команде Месси будет непросто выйти из группы. Там Польша и Мексика — сильные соперники. Теперь все завертелось», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).
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