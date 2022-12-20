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Сегодня, 19:45

Александр Тарханов сравнил ЧМ-2018 в России с ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился сравнительными наблюдениями с двух последних чемпионатов мира.

«Оба чемпионата оставили примерно одинаковые впечатления. И в России, и в Катаре были команды, которые хорошо оборонялись, и команды, которые делали ставку на атакующий футбол.

Пока новых тенденций я не заметил. Были интересные матчи, как четыре года назад, так и сейчас. Например, мне понравилась встреча Португалии и Ганы.

Не увидел и новых ярких игроков. На первых ролях были те же самые футболисты: Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич. Хотя Месси этот турнир провёл лучше, чем чемпионат в России, а Роналду — наоборот. Но каких-то новых имен не появилось. Более выделялись футболисты старшего поколения", — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10518956-tarhanov-messi-sejchas-sygral-luchshe-chem-na-chempionate-v-rossii-a-ronaldu-naoborot.html
Чемпионат мира по футболу
Александр Тарханов
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