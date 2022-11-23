Спиридонов высказался о ситуации с инклюзивными повязками капитанов на ЧМ-2022

Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с инклюзивными повязками капитанов на чемпионате мира-2022.

«Это больные люди с этими радужными повязками... Видел в интернете ролики, где журналисты специально провоцируют полицию, подходя и показывая радужную повязку. Люди сошли с ума, это что-то за гранью», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.

По информации СМИ, если игроки турнира наденут радужные повязки, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.