23 ноября, 15:35
Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с инклюзивными повязками капитанов на чемпионате мира-2022.
«Это больные люди с этими радужными повязками... Видел в интернете ролики, где журналисты специально провоцируют полицию, подходя и показывая радужную повязку. Люди сошли с ума, это что-то за гранью», — сказал Спиридонов «СЭ».
Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.
По информации СМИ, если игроки турнира наденут радужные повязки, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования