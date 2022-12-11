Английская певица Адель порадовалась выходу Аргентины в полуфинал ЧМ-2022

Известная английская певица Адель прямо во время концерта поздравила сборную Аргентины с выходом в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре.

В матче 1/4 финала аргентинца победили команду Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти).

«Слава богу, Аргентина выиграла по пенальти... Я люблю тебя, Месси. Я люблю тебя!» — приводит слова Адель The Sun.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины 13 декабря сыграет с командой Хорватии.