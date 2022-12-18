Аргентина — Франция: Мбаппе на 117-й минуте сравнял счет

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил на 117-й минуте в матче с Аргентиной в финале ЧМ-2022 — 3:3.

Мбаппе после подачи с углового обработал мяч у штрафной и тут же пробил, а Монтьель сыграл рукой в прыжке. Килиан пробил с точки в левую от себя сторону, а Мартинес не угадал направление удара.

Мбаппе формил хет-трик в этой игре.