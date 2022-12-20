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20 декабря, 22:39

Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада.
Фото AFP
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Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 одна болельщица упала с моста.

Сообщается, что в данный момент состояние фанатки оценивается как стабильное.

На улицы Буэнос-Айреса, по предварительным оценкам, вышли от 3 до 4 миллионов человек. Они перекрыли большинство дорог и парализовали движение транспорта.

Игроки сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, остановились, чтобы отправиться на вертолете в школу кадетов Федеральной полиции, поэтому они не пойдут по запланированному маршруту.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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