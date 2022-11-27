Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022 в Катаре: «А что, уже началось, что ли?»

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Российский нападающий Артем Дзюба шуткой ответил на вопрос о том, следит ли он за чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.
«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеется)», — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы.
ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
34-летний Дзюба является свободным агентом. С августа он выступал за турецкий «Адана Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.
Дзюба делит вместе с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России. Оба футболиста забили по 30 голов за национальную команду.
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Основные источники исследования