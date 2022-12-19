«Бавария» осудила расистские высказывания в адрес нападающего Комана после финала ЧМ-2022

«Бавария» прокомментировала расистские высказывания в адрес нападающего клуба и сборной Франции Кингсли Комана.

В финале чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (3:3, 2:4 — по пен.) 26-летний француз не реализовал пенальти в послематчевой серии. После этого поражения Коман подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

«Бавария» решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Коман выступает за основную сборную Франции с 2015 года. На ЧМ-2022 он принял участие в 6 матчах, но не отметился результативными действиями.