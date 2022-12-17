Бензема отклонил предложение Макрона посетить финал чемпионата мира-2022 в Катаре

Нападающий сборной Франции Карим Бензема отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре, информирует ESPN.

Источник, близкий к ситуации, сообщил ESPN, что 34-летний форвард «полностью поддерживает команду и хочет, чтобы они выиграли этот титул, который в некотором смысле будет принадлежать ему».

Ранее Макрон пригласил на финал игроков сборной, которые не смогли принять участие в турнире из-за травм. Глава государства хотел бы, чтобы Карим Бензема («Реал»), Н'Голо Канте («Челси») и Поль Погба («Ювентус») присутствовали на стадионе во время игры сборной Франции с Аргентиной.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Бензема пропускает мировое первенство из-за травмы, которую он получил за несколько дней до старта турнира.

Финал чемпионата мира-2022 между французами и аргентинцами пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.