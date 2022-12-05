Бразильские болельщики вывесили баннер в поддержку Пеле

Бразильские болельщики вывесили баннер в поддержку трехкратного чемпиона мира Пеле.

Фанаты подготовили специальный плакат к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2022 против команды Кореи.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

30 ноября легендарный бразильский нападающий Пеле был госпитализирован. Сообщалось, что у 82-летнего бразильца помутнело сознание, а так же произошел отек всего тела.

Сейчас Пеле проходит дополнительные медицинские обследования. Сроки восстановления неизвестны.

Пеле — единственный в мире трехкратный чемпион мира в качестве футболиста. В составе сборной Бразилии нападающий выигрывал турнир в 1958, 1962 и 1970 годах.