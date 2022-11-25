Буффон — о победе сборной Ирана над Уэльсом: «Для многих вы герои, для меня пример»

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон отреагировал на победу национальной команды Ирана над Уэльсом (2:0) в матче группового турнира ЧМ-2022 .

«Вы войдете в историю за свое мужество. Сегодняшняя победа — это знак надежды и силы для тех, кто в вашей стране борется за свободу. Для многих вы герои, для меня пример», — написал Буффон в социальной сети.

После этого матча Иран с 3 очками занимает второе место в группе B, Уэльс с одним очком — на последней строчке.

В 3-м туре сборная Ирана сыграет с национальной командой США 29 ноября.