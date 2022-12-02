Бывший игрок ЦСКА Хонда пригласил Илона Маска на ЧМ-2022 поболеть за сборные Японии и США

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда пригласил американского предпринимателя Илона Маска на чемпионат мира-2022 в Катар, чтобы поболеть за сборные США и Японии.

«Вы, наверное, невероятно заняты. Но, пожалуйста, приезжайте посмотреть матчи США и Японии. Всего на один день!» — написал Хонда в комментарии к записи Маска в социальных сетях.

1 декабря Илон Маск опубликовал запись, в которой поздравил национальную команду Японии с победой над Испанией (2:1) и выложил видео с кадрами перед началом игры.

Япония набрала 6 очков в 3 встречах и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 с первого места. В 1/8 турнира команда сыграет против Хорватии.