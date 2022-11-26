Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

26 ноября, 22:06

Экс-игрок сборной Франции Марле: «Команда преодолела чемпионское давление»

Стив Марле отреагировал на победу сборной Франции над Данией в матче ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Франции Стив Марле в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу действующих чемпионов мира над Данией в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

«Тяжелая победа, как часто это бывает. Команда показала характер. Дания очень хорошо оборонялась. Но у Франции есть пять-шесть нападающих, которые могут делать разницу: Мбаппе, Коман, Гризманн, Дембеле, Жиру. Каждый из них может создать проблемы любым защитникам. Действующий чемпион вышел из группы впервые за долгое время? Это всего лишь статистика, основанная на не особо реальных событиях. Конечно, такое происходило, но это нельзя объяснить. Это скорее вопрос давления на команду, которая четыре года назад стала чемпионом и должна защищать титул. Франция преодолела это давление!» — сказал Марле «СЭ».

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Заключительный матч группового турнира ЧМ-2022 французы проведут 30 ноября против Туниса.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира
Англичане встали на колено перед матчем ЧМ-2022 против США. Американцы не стали этого делать
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Мексики: «Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок»
Скалони — о победе над Мексикой: «Мы еще ничего не сделали»
Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Ди Мария о победе над Мексикой: «Мы знали, что это будет нелегкая игра»
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Матч Аргентина — Мексика стал самой посещаемой игрой чемпионата мира за 28 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира

Неймар показал фотографию своей травмированной ноги