Семин считает, что у Саудовской Аравии есть большие шансы на выход из группы на ЧМ-2022

26 ноября, 12:43
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы сборной Саудовской Аравии на выход из группы на ЧМ-2022 в Катаре.
«Если судить по первому матчу Саудовской Аравии, то у них большие шансы. Они очень сильно провели эту игру в плане тактики, нейтрализовали соперника и проявили свои козыри. Сложно сказать, что будет сегодня. Саудовцы истратили много сил в предыдущем матче. Будут ли какие-то корректировки в заменах, будут свежие игроки, восстановится ли остальные? У них очень сильный тренер, который является мотиватором и хорошо знает свою команду. Думаю, он должен найти резервы для новых побед», — сказал Семин «СЭ».
В первом туре группового турнира ЧМ-2022 саудовцы сенсационно обыграли Аргентину (2:1).
В следующем матче команда сыграет против Польши. Игра пройдет сегодня 26 ноября. Начало — в 16.00 мск.
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