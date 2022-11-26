Ондуа — о бутсах с российским флагом: «Почему я должен отказаться от своего дома?»

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал, как в Германии относятся к бутсам с российским флагом.

— В матче со Швейцарией ты вышел на поле в бутсах с российским флагом. Ты давно сделал такое нанесение?

— Всегда в них играю.

— И в Германии?

— Конечно!

— Ни у кого не возникало вопросов?

— Нет, я всегда играю в бутсах с таким нанесением и никогда не перестану этого делать. Это моя позиция. Россия — мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказаться от своего дома?

— Неужели вообще никто ничего не говорил?

— А какие проблемы? Если кто-то ко мне подойдет и задаст вопросы, я отвечу на них. Мы же свободны в своих действиях. Даже если возникнут претензии к моим бутсам, я все равно буду стараться их надевать.

Гаэль Ондуа — воспитанник московского «Локомотива». Помимо камерунского гражданства у 27-летнего футболиста есть еще и российское.

Ондуа попал в заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022 и принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Швейцарии (0:1). Полузащитник вышел на замену на 68-й минуте и не отличился результативными действиями. Игрок был в бутсах, на которых изображены камерунский и российский флаги.

Сейчас футболист выступает на клубном уровне за немецкий «Ганновер».