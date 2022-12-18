Рианчо — о противостоянии Месси и Роналду: «Звание чемпиона мира дает особую роль в футболе»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Аргентины на ЧМ-2022. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2).

«Это был хороший финал для обеих команд. Я не думаю, что это лучший финал в истории, но в нем были отличные футбольные моменты. Месси обошел Роналду? Звание чемпиона мира дает особую роль в футболе», — сказал Рианчо «СЭ».

35-летний аргентинец Месси впервые выиграл чемпионат мира, сборная Португалии с Криштиану Роналду уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале.