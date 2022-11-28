Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира

Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового турнира чемпионата мира. Теперь положение в группе G выглядит так.

И В Н П М О 1. Бразилия 1 1 0 0 2-0 3 2. Швейцария 1 1 0 0 1-0 3 3. Камерун 1 0 0 1 0-1 0 4. Сербия 1 0 0 1 0-2 0

Сегодня сыграют Бразилия — Швейцария (19:00), 2 декабря — Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария.

Положение сербов после ничьей с Камеруном осложнилось. Если Швейцария вдруг победит Бразилию, то шансов выйти в плей-офф практически не останется.

Если в сегодняшнем матче будет ничья, то сербам в последнем туре нужно будет обыгрывать соперника с разностью «+2» или больше.

Наилучший вариант — поражение швейцарцев от бразильцев. Тогда сербов устроит любая победа, при этом (как и при других раскладах) Бразилия должна не проиграть Камеруну.