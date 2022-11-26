ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция вышла в плей-офф

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира-2022 в группе D. Австралия победила Тунис (1:0), Франция обыграла Данию (2:1) и первой вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Группа D И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 6-2 6 2. Австралия 2 1 0 1 2-4 3 3. Дания 2 0 1 1 1-2 1 4. Тунис 2 0 1 1 0-1 1

В матчах 3-го тура 30 ноября сыграют Тунис — Франция (18:00), Австралия — Дания (18:00).