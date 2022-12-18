Глушаков: «Был Пеле, был Марадона, а теперь будет Месси! На долгие годы!»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков подвел итоги чемпионата мира-2022 и финального матча между сборными Аргентины и Франции.

«Был Пеле, был Марадона, а теперь будет Месси! На долгие годы!

P. S. Надеюсь, что ты хранишь мою футболку», — написал Глушаков в соцести.

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), который прошел в ноябре 2017 года в Москве.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира и в третий раз завоевала трофей.