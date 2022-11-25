Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:12

Денис Казанский назвал заслуженным поражением немцев от Японии на ЧМ-2022

Александр Кружков
Обозреватель
Германия — Япония -1:2.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Телекомментатор Денис Казанский отреагировал на поражение сборной Германии от Японии (1:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2022.

— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!

— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?

— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.

Прочитать полностью интервью Казанского можно по этой ссылке.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
Денис Казанский
1
1
Читайте также
Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Билялетдинов — об Азмуне: «Не сказал бы, что он один из лидеров Ирана. Надо поправить мушку»

Сенегал увеличивает преимущество в матче ЧМ-2022 с Катаром