Денис Казанский назвал заслуженным поражением немцев от Японии на ЧМ-2022

Телекомментатор Денис Казанский отреагировал на поражение сборной Германии от Японии (1:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2022.

— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!

— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?

— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.

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