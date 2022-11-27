Ди Мария о победе над Мексикой: «Мы знали, что это будет нелегкая игра»

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Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).
«Сегодня мы смогли подарить радость людям, сами себе и нашим семьям. Мы продолжаем бороться, как всегда, пытаясь отдать все. К счастью, сегодня это произошло, и это принесло душевное спокойствие для всех. Первая игра прошла не так, как мы ожидали. Я думаю, мы провели отличный матч против отличного соперника. Мы знали, что это будет нелегкая игра», — приводит слова Ди Марии пресс-служба сборной Аргентины.
После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).
В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.
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