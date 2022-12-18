Ди Мария расплакался после забитого гола в финале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария отличился в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против команды Франции.

Он увеличил преимущество своей команды — 2:0.

После этого вингер не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле.

34-летни футболист забил первый для себя гол на турнире в Катаре.