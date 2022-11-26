Дешам считает логичной победу Франции над Данией на ЧМ-2022

26 ноября, 21:41
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.
«Мы сделали много интересных вещей, нам не хватило немного успеха. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за их усилия. Мы забили гол со штрафного, где они очень хороши, но также и мы доставили им много хлопот в этом плане. Мне кажется логичным, что мы выиграли этот матч против отличной команды, которую часто недооценивают», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Также 54-летний специалист высказался о том, что Франция уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
«Для нас это идеальный результат: две победы, шесть очков и уже квалифицированы. Это дает ощущение спокойствия, ведь благодаря разнице мячей мы с большой вероятностью окажемся на первом месте в группе. Первая цель была достигнута. Наша команды сильная, сплоченная, с желанием творить великие дела, и это уже видно по двум победам. Особенно по сравнению со всем, что было сказано в последнее время», — сказал Дешам.
Сборная Франции благодаря победе над Данией обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.
Заключительный матч группового турнира французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования