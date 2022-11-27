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Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев поделился ощущениями от матча групповой стадии чемпионата мира-2022 Германия — Испания, который состоится 27 ноября.
«Думаю, это будет один и самых интересных матчей на данный момент на чемпионате мира. Та самая игра, которую мы очень ждем. В конце концов, это очная встреча фаворитов турнира. Испания в первом туре обыграла Коста-Рику, но эта сборная вообще ничего не показала. А немцы во встрече с Японией наступили на свои любимые грабли — не забивают и в итоге получают два гола. Теперь Германии придется идти ва-банк, посмотрим, что у них из этого получится», — цитирует Дмитриева «РБ Спорт».
В случае поражения немцы могут потерять все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе E с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Матч Испания — Германия пройдет сегодня, 27 ноября, начало — 22.00 мск.
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