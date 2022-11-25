Ари заявил, что хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Бразилию и Францию

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал победу Бразилии над Сербией (2:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Также игрок рассказал, какие сборные он хотел бы увидеть в финале турнира.

«То, что я сказал, произошло. Бразилия очень хорошо оборонялась. Команде нужен был только один гол, чтобы раскрыться. Но я считаю, что Бразилия не использовала все шансы! Вагнер Лав сказал, что в финале Бразилия победит Францию? Я тоже на это надеюсь! Это была бы очень интересная игра!» — цитирует форварда Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Следующий матч бразильцев пройдет 28 ноября против швейцарцев (19.00 мск).