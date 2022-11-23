Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Никто так не доминирует на поле, как Испания»

23 ноября, 21:59
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Коста-Рикой (7:0) в матче группы Е чемпионата мира-2022.
«Это первый матч, ощущения хорошие. Теперь ждем, что будет с Германией. Никто так не доминирует на поле, как Испания. Можно говорить о возможном завоевании кубка? Еще очень рано об этом говорить!» — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира. В последний раз такой разгром был на ЧМ в 2010 году, когда Португалия победила Северную Корею 7:0.
В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.
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