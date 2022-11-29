Эквадор — Сенегал: эквадорцы сравняли счет

Сборная Эквадора сравняла счет в матче группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала — 1:1.

На 68-й минуте встречи отличился полузащитник Мойсес Кайседо.

Отметим, что если встреча закончится с таким счетом, то в плей-офф выйдет южноамериканская сборная.