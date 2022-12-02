Гана — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Уругвая победили команду Ганы в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Джорджиан Де Арраскаэта.

Ганцы могли открыть счет в первом тайме, но Андре Айю не реализовал пенальти.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Гана — Уругвай

Первую строчку в группе H заняла команда Португалии (6), вторую — сборная Южной Кореи (4), обошедшая Уругвай (4 очка) за счет большего количества забитых мячей.