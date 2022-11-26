26 ноября, 12:39
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящей игры сборной Аргентины против Мексики во 2-ом туре чемпионата мира 2022 в Катаре.
«У Аргентины есть шансы на победу. Эта команда не проигрывала 36 матчей подряд до старта ЧМ, но в первом матче уступила Саудовской Аравии. Поэтому в игре против Мексики у аргентинцев будет последний шанс на выход из группы. Уверен, что Аргентина проявит свои лучшие качества и проявит огромное желание к победе. Хотя Мексика — очень серьезный соперник. Но у Аргентины состав лучше», — сказал Газзаев «СЭ».
26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ в Катаре. Начало — в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования