Германия обыгрывает Японию после первого тайма на ЧМ-2022

23 ноября, 16:52
Сборная Германии обыгрывает Японию после первого тайма матча 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте забил полузащитник немцев Илкай Гюндоган, который реализовал пенальти.
На 7-й минуте судьи отменили мяч японского футболиста Дайдзэна Маэды в ворота немцев из-за офсайда. На 45+4-й минуте по той же причине отменили гол футболиста сборной Германии Кая Хавертца.
Перед игрой футболисты сборной Германии провели акцию: игроки закрыли рты руками на командном фото. Они сделали это в знак протеста против решения ФИФА запретить капитанам сборных на ЧМ-2022 носить повязки OneLove радужного цвета, направленные на поддержку ЛГБТ.
Германия и Япония выступают на ЧМ-2022 в группе E с Испанией и Коста-Рикой. Испанцы и костариканцы проведут свой матч первого тура сегодня, 23 ноября (начало — в 19.00 мск).
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