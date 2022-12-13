Дешам: «У Гризманна менталитет великого футболиста»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игру форварда команды Антуана Гризманна на ЧМ-2022.

«Антуан очень хорош. Он игрок, который способен менять лицо команды. Он выполняет большой объем работы на поле и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает.

Он уже 10 лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него менталитет великого футболиста: он всегда рядом, когда нужен», — приводит слова Дешама RMC Sport.

На ЧМ-2022 Гризманн сыграл за сборную Франции пять матчей, в которых отдал три голевые передачи.

14 декабря французы сыграют против Марокко в полуфинале турнира в Катаре. Начало матча — в 22.00 мск.