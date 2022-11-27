Скалони — о победе над Мексикой: «Мы еще ничего не сделали»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

«Ощущения радости? Игра окончена и все. Завтра нужно снова готовиться к следующему матчу. Радость длится очень недолго. Нужно соблюдать баланс при победе и поражение. Мы еще ничего не сделали.

Мы знали, что игра будет очень сложной. Десятый номер решил исход игры, что он обычно и делает.

Что касается Месси, он добавил, что «он должен наслаждаться чемпионатом мира». Он нравится даже мексиканским болельщикам", — приводит слова тренера Clarin.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.