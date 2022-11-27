Главный тренер сборной Коста-Рики в восторге от победы команды над Японией в матче ЧМ-2022

Сегодня, 18:18
Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес в восторге от победы своей команды над Японией (1:0) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.
«Мы все еще мечтаем о выходе в плей-офф. То, что мы обыграли эту сборную Японии, должно быть высоко оценено нами. Я в восторге. Самое главное — это способности этих игроков, то, что они сделали, чтобы добиться победы. Коста-Рика снова была Коста-Рикой», — приводит слова Суареса Marca.
Коста-Рика поднялась на третье место в группе E с 3 очками, команда уступает лидирующей Испании и идущей на второй строчке Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков.
В третьем туре сборная Японии сыграет против Испании, а Коста-Рика — против Германии. Оба матча состоятся 1 декабря и начнутся в 22.00 (мск).
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