Главный тренер сборной Сербии: «Мы очень разочарованы результатом, 3:1 — это большой отрыв»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подвел итоги матча ЧМ-2022 против команды Камеруна (3:3).

«Нет никаких сомнений, что это самая интересная игра на данный момент на ЧМ. Но она явно не добавила радости нам — тренерам.

Мы очень разочарованы результатом, 3:1 — это большой отрыв. Нужно быть умным и действовать рационально, чтобы довести игру до желаемого конца. Некоторые ошибки обошлись нам очень дорого.

Результат 3:3, но я думаю, что мы были немного лучше. Теперь ждем результата другого матча группы. У этого чемпионата мира странные результаты. Победить нелегко, и мы должны верить до конца.

Сейчас самое главное — увидеть состояние игроков, на которых можно рассчитывать в следующей игре», — приводит слова тренера Reuters.

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы (3 очка; 1 матч), вторыми идут швейцарцы (3; 1), третьими — камерунцы (1; 2).

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.