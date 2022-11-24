Главный тренер сборной Уругвая: «Хотели играть в атаку. Но нам не хватило некоторой легкости и выдумки»

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо подвел итоги матча ЧМ-2022 против команды Кореи (0:0).

«В этой встрече обе команды хорошо проявили себя. Мы тяжело вошли в игру, но потом смогли адаптироваться. Но нам не хватило некоторой легкости и выдумки в атаке.

Мы хотели играть в атаку. Вышли с тремя нападающими и двумя атакующими полузащитниками. Но долго не могли разобраться, как использовать свои возможности.

Поздние замены? Я так не считаю. Мы сделали их, когда это было необходимо», — приводит слова тренера Vermouth Deportivo.

В следующем туре уругвайцы 28 ноября сыграют с португальцами, сборная Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.