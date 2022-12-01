Хорватия — Бельгия: судья отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР

Главный судья матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бельгии Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота бельгийцев после просмотра ВАР.

На 15-й минуте 11-метровый удар судья назначил после фола игрока сборной Бельгии Янника Феррейра-Карраско в штрафной, который грубо сыграл против Андрея Крамарича.

Однако Тэйлора позвали к монитору и после просмотра ВАР пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у хорватов. В положении вне игры оказался защитник Деян Ловрен.