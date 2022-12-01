Канада — Марокко: Эн-Несери удвоил преимущество марокканцев

Форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несери забил второй мяч команды в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Канады (2:0, первый тайм).

Футболист отметился голом на 23-й минуте встречи. Ранее, на 4-й минуте, мяч в ворота канадцев забил Хаким Зиеш.