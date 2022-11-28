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Корнеев — о матче Испания — Германия: «У Флика лучше сработали замены»

Игорь Корнеев поделился эмоциями от ничейного матча Германии с Испанией
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал, что думает о матче Испания — Германия (1:1) в групповом турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Матч оправдал ваши ожидания или рассчитывали на более веселую, фестивальную игру? — первый вопрос Корнееву.

— Я получил эстетическое удовольствие от этого противостояния! Пока это один из лучших матчей в турнире. И по тактическим задумкам, и по исполнению, и по быстроте принятия решений, и по мышлению. Игра держала в напряжении до последней секунды. Немцы, оказавшись в сложной ситуации, боролись до конца. Молодцы.

— Счет закономерен?

— Пожалуй, да. Флик в большей степени угадал с заменами. У испанцев в игру попал только Мората, который открыл счет. А вот у Германии и Фюллкруг, и Сане, и Хоффман были хороши. Не хотелось, чтобы Германия вылетала. Для подержания интереса к ЧМ такая сборная, несомненно, нужна.

— Если говорить о стартовом составе немцев, ожидали, что Горецка выйдет с первых минут, а Зюле сместят с фланга в центр обороны?

— В принципе все логично. Немцам нужна была более мощная средняя линия. Поэтому Горецка и оказался в стартовом составе. А Зюле универсален. Может действовать и в центре, и на фланге. Сегодня Флик посчитал, что ему лучше играть в паре с Рюдигером.

— Не думали, что Германия более агрессивно начнет этот матч? Все-таки турнирное положение обязывало.

— Немцы не ринулись в прессинг с первых минут, учитывая то, как сильны испанцы на мяче. Подопечные Флика выжидали свои моменты. Когда отбирали мячи, сразу пытались найти своих нападающих передачами за спины защитникам соперников. Причем все надо было делать быстро. Секундное промедление — и команда Энрике сразу же возвращала себе структурную стройность, не оставляла никаких зазоров.

Полное интервью Корнеева «СЭ» читайте здесь

Игорь Корнеев
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Уэльс
Англия
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29.11
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Иран
США
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0
0
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Франция
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
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7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
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1
0
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Уругвай
Корея
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0
0
H 24.11 19:00
Португалия
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3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
-
-
G 02.12 22:00
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