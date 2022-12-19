Илон Маск — о финале ЧМ-2022: «Лучшего матча и нельзя было пожелать»

Американский предприниматель Илон Маск высказался о финальном матче ЧМ-2022, где сборная Аргентины победила Францию (3:3,4:2-по пен.) и в третий раз стала победителем чемпионата мира.

«Дуэль в пустыне. Лучшего матча нельзя было и желать. Невероятная игра Франции и Аргентины», — написал Маск в соцсетях.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.