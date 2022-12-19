Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции Катара

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) в финале ЧМ-2022.

Чемпионский парад сборной Аргентины. Фото Reuters

Автобус бело-голубых сопровождала верблюжья полиция Катара и автомобили других правоохранительных органов страны.

Помимо этого, в параде участвовали талисманы чемпионатов мира, в том числе маскот ЧМ-2018 в России — Забивака.