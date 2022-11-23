23 ноября, 20:15
Нападающий сборной Испании Ферран Торрес сделал дубль в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 4:0.
На 54-й минуте футболист ворвался в чужую штрафную, укрыл мяч корпусом, оказавшись спиной к воротам, а затем забил ударом с разворота.
Через 3 минуты после этого форвард покинул поле, вместо него появился Альваро Мората.
Теперь Торрес делит лидерство в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 с Эннером Валенсией (Эквадор), Оливье Жиру (Франция), Букайо Сакой (Англия) и Мехди Тареми (Иран). Все пятеро забили по два гола на турнире в Катаре.
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