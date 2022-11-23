Испания — Коста-Рика: Педри, Гави и Бускетс выйдут в стартовом составе

Сборные Испании и Коста-Рики объявили составы на матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Бускетс, Ляпорт, Альба, Родри, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ф. Торрес.

Запасные: Санчес, Райя, Бальде, Гарсия, Карвахаль, Пино, П. Торрес, Гильямон, Коке, Льоренте, Сарабия, Солер, Уильямс, Фати, Мората.

Коста-Рика: Навас, Мартинес, Фульер, Дуарте, Кальво, Овьедо, Кэмпбелл, Борхес, Техеда, Беннетт, Контрерас.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Чакон, Эрнандес, Матаррита, Салас, Х. Торрес, Замора, Варгас, Вастон, Венегас, Уилсон, Лопес, Руис.

Матч Испания — Коста-Рика пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 19.00 (мск).

Испания и Коста-Рика выступают в группе E. В первом матче этой группы, который состоялся сегодня ранее, сборная Японии победила Германию со счетом 2:1.